Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Hauptzollamt Kiel bleibt geöffnet Warenabfertigung hat weiterhin höchste Priorität

Bild-Infos

Download

Kiel (ots)

Hauptzollamt Kiel bleibt geöffnet Warenabfertigung hat weiterhin höchste Priorität

Das Hauptzollamt Kiel mit seinen Dienststellen bleibt weiterhin erreichbar. Der derzeitigen Corona-Krise angepasst ist der Dienstbetrieb durch diverse organisatorische Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger sichergestellt. Die Abfertigung von Warensendungen werden bei den Zollämtern Heiligenhafen, Kiel, Lübeck, Mölln, Rendsburg und Wik gewährleistet. Auch die Kfz-Steuer-Kontaktstelle bleibt geöffnet. Ein persönliches Erscheinen bei den Dienststellen ist nicht in jedem Fall erforderlich und sollte sich bis zum Ende dieser besonderen Situation auf ein Minimum reduzieren. Derzeit sollte die gewünschte Zollstelle entweder telefonisch und per Telefon vorab kontaktet werden, um das Anliegen zu schildern. In vielen Fällen lassen sich die meisten Anliegen auf diesem Wege bereits erledigen, so dass der Weg zu einer Zollstelle im Sinne einer Kontaktreduzierung erspart bleibt.

Bereits seit 1. Februar 2020 können zum Zollamt weitergeleitete Postsendungen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne das persönliche Erscheinen abgefertigt werden. Wer eine entsprechende Nachricht der Deutschen Post AG erhält, dass die Sendung beim Zollamt liegt, möge sich bitte zeitnah mit diesem in Verbindung setzen. Diese Möglichkeit wird aufgrund der aktuellen Lage bis auf weiteres auch für Sendungen mit einem höheren Warenwert sowie für gewerbliche Sendungen angeboten. Nähere Informationen zu diesem Abfertigungsverfahren sowie weitere fachliche und organisatorische Entwicklungen stehen auch auf www.zoll.de bereit.

"Neben dem Schutz für die Bürgerinnen und Bürger sowie den Wirtschaftsbeteiligten unseres Landes hat die Gewährleistung der Warenabfertigung unter Beachtung der notwendigen gesundheitlichen Erfordernisse besondere Priorität", so der Leiter des Hauptzollamts Kiel, Robert Dütsch.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Kiel

Pressesprecher

Claus-Peter Minkwitz

Telefon: 0431-20083-1110

E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Kiel, übermittelt durch news aktuell