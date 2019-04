Hauptzollamt Kiel

Am Dienstag, 30. April 2019 wird in Flensburg das neue Einsatzschiff des Hauptzollamtes Kiel getauft und gleichzeitig in Dienst gestellt. Der Vizepräsident der Generalzolldirektion, Hans Josef Haas, wird die Taufrede halten. Hochrangige Gäste - auch aus Dänemark - sind geladen. Taufpatin ist die Leiterin des Hauptzollamts Kiel, Martina Nagel. Termin: 30. April 2019 Ort: Marineschule Mürwik, Kelmstraße 14, 24944 Flensburg Beginn: 11:00 Uhr Die in Estland gebaute "Gelting" ist ein 24m-Boot, das künftig im küstennahen Einsatz der Flensburger Förde sowie in der schleswig-holsteinischen Ostsee eingesetzt wird. Nach der Taufzeremonie besteht die Gelegenheit für Bild- und Filmaufnahmen sowie für Einzelinterviews. Aus organisatorischen Gründen werden interessierte Medienvertreter gebeten, ihre Teilnahme bis zum 26. April 2019 beim Hauptzollamt Kiel unter presse.hza-kiel@zoll.bund.de anzumelden.

