Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll verhindert Schmuggel von Rolex-Uhr und Goldschmuck im Wert von rund 30.000,- Euro am Flughafen Hamburg

6.000,- Euro Einfuhrabgaben erhoben Zöllnerinnen und Zöllner am Hamburger Flughafen

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Itzehoe, Hamburg (ots)

Hamburg, 15.07.2026

Eine Rolex Armbanduhr im Wert von über 15.000,- Euro und sechs Goldschmuckstücke, ebenfalls im Gesamtwert von rund 15.000,- Euro, entdeckten Zollbedienstete am Hamburger Flughafen am 15.07.2026 bei einer aus Dubai einreisenden 43-jährigen Frau. Die erhobenen Einfuhrabgaben in Höhe von über 6.000,- Euro entrichtete sie vor Ort.

"Die aufmerksamen Zöllnerinnen und Zöllner erblickten während der Zollkontrolle die hochpreisige Armbanduhr und weiteren Goldschmuck, die von der Reisenden getragen wurden.", so Maurice Douce, Vertreter des Hauptzollamtes Itzehoe.

Die Reisende erklärte den Zollbediensteten während der Zollkontrolle, dass sie während ihres viermonatigen Urlaubs in Dubai anlässlich ihres Geburtstages Geldgeschenke von ihren Eltern erhalten habe. Davon habe sie schließlich die Uhr, drei Goldarmbänder, zwei Goldringe und einen Goldarmreif gekauft.

Douce weiter: "Die Freigrenze von Waren, die nicht beim Zoll angemeldet und für die keine Einfuhrabgaben entrichtet werden müssen, beträgt 430,- Euro. Für Waren, die einen höheren Wert aufweisen, müssen die Reisenden beim Zoll vorstellig werden."

Die Reisende muss sich nun neben der Entrichtung der Einfuhrabgaben in Höhe von rund 6.000,- Euro zusätzlich mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung auseinandersetzen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Hauptzollamt Itzehoe geführt und dauern noch an.

Zusatzinformation:

Die Steuerhinterziehung ist eine Straftat gem. § 370 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO). Sie wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft.

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell