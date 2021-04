Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüft Baustelle in Glückstadt

Itzehoe (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Itzehoe hat mit 40 Beschäftigten am 29. April 2021 die Baustelle zur Abschiebehaftanstalt in Glückstadt verdachtsunabhängig geprüft. Es wurde eine Komplettüberprüfung des Bauvorhabens durchgeführt. Dabei sind ca. 70 Arbeitnehmer*innen und Selbständige von über einem Dutzend Arbeitgeber*innen bzw. Auftraggeber*innen zur ihrer Beschäftigung befragt worden. Auswertungen zu möglichen Verstößen im Bereich Mindestlohn und möglicher Scheinselbständigkeit dauern an. Bei einem Arbeitnehmer besteht der Verdacht eines illegalen Aufenthaltes, da sich dieser mit gefälschten bulgarischen Papieren auswies, obwohl er Drittstaatler ist und daher eine Arbeitsgenehmigung für die Bundesrepublik Deutschland hätte haben müssen.

