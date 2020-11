HZA-IZ: Staatsanwaltschaft Lübeck und Zoll im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung - Durchsuchung bei Gerüstbauunternehmen

Hauptzollamt Itzehoe

Staatsanwaltschaft Lübeck und Zoll im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung - Durchsuchung bei Gerüstbauunternehmen

Itzehoe

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und des Hauptzollamtes Itzehoe

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Hauptzollamt Itzehoe haben in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche eines schleswig-holsteinischen Gerüstbauunternehmens in den Morgenstunden des heutigen Tages (24.11.2020) rund 50 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Über 500 Zollbeamte durchsuchten Objekte wie Geschäftsräume der Firma und Wohnungen von Beschuldigten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, und Berlin. Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Gleichzeitig wurden vermögenssichernde Maßnahmen und erste Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen durchgeführt.

Es besteht der Verdacht, dass der 38-jährige formelle Geschäftsführer des Unternehmens sich mit weiteren Beschuldigten aus Hamburg und Bremen als Bande zusammengeschlossen hat. Die Beschuldigten sollen über den Betrieb der Gerüstbaufirma in der Zeit seit August 2016 bis heute in erheblichem Umfang Sozialabgaben vorenthalten, die Sozialkassen der Bauwirtschaft betrogen und gewerbsmäßig ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik eingeschleust haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der bisherige Schaden auf rund 300.000 Euro Sozialabgaben.

Weitergehende Auskünfte werden wegen der laufenden Ermittlungen nicht erteilt.

