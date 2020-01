Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Das Zollamt Pinneberg zieht um

Pinneberg (ots)

In der kommenden Woche zieht das Zollamt Pinneberg in die Straße An der Raa 6b, 25421 Pinneberg um.

Wegen des Umzuges bleibt das Zollamt vom 20. Januar 2020 ab 10:00 Uhr bis zum 22. Januar geschlossen.

Dringende Warensendungen können an den Schließtagen bei der Abfertigungsstelle Itzehoe (25524 Itzehoe, Kaiserstraße 14a) gestellt werden.

Am 23. Januar 2020 wird das Zollamt seinen Betrieb in den neuen Räumlichkeiten in der Straße An der Raa 6b in Pinneberg aufnehmen. Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit bleiben unverändert.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Itzehoe

Pressestelle

Thomas Gartsch

Telefon: (04821) 40345-24

Mobil: 0162-2592621

E-Mail: presse.hza-itzehoe@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell