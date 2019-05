Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Bürgerbüros für Kfz-Steuer in Flensburg und Itzehoe bleiben am 7. Mai 2019 geschlossen

Itzehoe (ots)

Wegen einer internen Veranstaltung bleiben die beiden Bürgerbüros für die Kraftfahrzeugsteuer des Hauptzollamtes Itzehoe an den Dienstorten Itzehoe und Flensburg am 7. Mai 2019 geschlossen.

Für dringende Fälle stehen an diesem Tag die Kontaktstellen bei den Zollämtern in Pinneberg und in Husum zur Verfügung: - Zollamt Pinneberg, Am Drosteipark 1,25421 Pinneberg, Telefon 04101/5413-0 und - Zollamt Husum, Süderstraße 101, 25813 Husum, Telefon 04841/83927-21.

