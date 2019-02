Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Zoll prüft Kurier-, Express- und Paketdienstbranche

Bild-Infos

Download

Kiel und Itzehoe (ots)

Die Schleswig-Holsteinischen Hauptzollämter Kiel und Itzehoe haben mit ihren vier Standorten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am 8. Februar 2019 mit 109 Beschäftigten an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Kurier-, Express- und Paketdienstbranche teilgenommen. Unterstützt wurde der Zoll dabei durch die Landespolizei Schleswig-Holstein und die Ausländerbehörden der Kreise.

"Im Fokus unserer Prüfungen standen diesmal die Auslieferungsfahrer der Branche in den jeweiligen Depots. Hier interessierten uns die Einhaltung des Mindestlohnes von 9,19 Euro pro Stunde, die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten, das ordnungsgemäße Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen und nicht zuletzt, ob Fahrer in Scheinselbständigkeit tätig sind", so die stellvertretende Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe.

Nach Erkenntnissen des Zolls sind in diesem Arbeitssegment mehr als 300.000 Personen bundesweit tätig. Aufgrund des vergleichbar geringen Lohnniveaus sind gezielte Kontrollen auch zum Schutz der Beschäftigten erforderlich. Insgesamt wurden in den Depots 76 Subunternehmer der Kurier-, Express- und Paketdienste geprüft.

Bei den Prüfungen wurden folgende Anhaltspunkte auf Verstöße festgestellt:

Verdacht auf Mindestlohnunterschreitung: 41

Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen: 29

Verdacht des Beschäftigens von Ausländern ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung: 5

Verdacht auf Leistungsmissbrauch: 21

Verstöße gegen die Sofortmeldepflicht den Beschäftigungsbeginn der deutschen Rentenversicherung zu melden: 29

Den festgestellten Verdachtsfällen geht der Zoll mittels anschließender Prüfungen, vor allem durch Prüfung von Geschäftsunterlagen nach.

Die Kontrollen der Landespolizei Schleswig-Holstein führten in drei Fällen zur Nichtzulassung von Fahrzeugen am Straßenverkehr wegen Überladung und einem Führerscheinentzug. Die Ausländerbehörden stellten zwei zur Aufenthaltsermittlung ausgeschriebene Personen fest.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Itzehoe

Pressestelle

Thomas Gartsch

Telefon: 04821-902-107

Mobil: 0162-2592621

E-Mail: presse.hza-itzehoe@zoll.bund.de



Hauptzollamt Kiel

Claus-Peter Minkwitz

Pressestelle

Tel.: 0431-20083-1110

Mobil: 0172-4079621

E-Mail: presse.hza-kiel@zoll.bund.de



www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell