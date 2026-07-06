Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Reisezeit - Gut informiert durch den Zoll

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Hannover (ots)

Zahlreiche eingeleitete Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung, über 50.000 sichergestellte Zigaretten und über elf Tonnen beschlagnahmter Lebensmittel und Pflanzen - all das war Teil der Statistik des Zolls am Flughafen Hannover.

Mit Beginn der Sommerferien empfiehlt es sich für Reisende, sich bereits vor Urlaubsantritt über die geltenden Zollbestimmungen zu informieren. Wer zum Beispiel Souvenirs, Einkäufe, Genussmittel (z.B. Alkohol, Tabakwaren) mitbringt, sollte beachten, welche Waren erlaubt sind und welche Einschränkungen gelten, um unangenehme Überraschungen bei der Rückkehr zu vermeiden.

Im vergangenen Jahr kam es am Flughafen in Hannover durch die dortigen Zollbeamten zu einigen Entdeckungen bei den Kontrollen der Reisenden.

"Am Flughafen haben meine Kolleginnen und Kollegen alleine im vergangenen Jahr Lebensmittel und Pflanzen mit einem Gesamtgewicht von über elf Tonnen sichergestellt, um die Einschleppung von Seuchen, Krankheiten oder Schädlingen zu verhindern", so Enrico Bacher, Pressesprecher des Hauptzollamtes Hannover. Darunter waren zum Beispiel zahlreiche Fleisch und Milchprodukte aber auch diverse Obst- und Gemüsesorten sowie Pflanzen

Aber auch im Bereich von Tabakwaren und anderen steuerpflichtigen Waren kam es zu zahlreichen Feststellungen so wurden u.a. über 50.000 Zigaretten sichergestellt und in über 170 Fällen Strafverfahren eingeleitet, bei denen Reisende teure Uhren oder Schmuck durch den Zoll schmuggeln wollten.

So stoppten die Zöllner beispielsweise eine 65-Jährige nach ihrem Urlaub mit diversen Goldschmuckwaren im Wert von über 60.000 Euro und verhinderten damit einen Steuerschaden von fast 12.000 Euro. In einem anderen Fall stellten die Kontrollbeamten bei einem türkischen Reisenden Obst und Gemüse mit einem Gesamtgewicht von über 18 Kilogramm fest. Weitere Aufgriffe sind unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/121231 zu finden.

"Damit die Urlaubsentspannung nicht direkt nach der Rückkehr wieder endet, raten wir allen Reisenden sich vorher gut über die Regelungen zu informieren, die für sie interessant sein könnten", so Bacher weiter.

Zusatzinformation:

Auf der Internetseite des Zolls (www.zoll.de/reisen) sowie in der Online-Broschüre "Reisezeit - Ihr Weg durch den Zoll" erhalten Reisende alle wichtigen Informationen, welche Waren bedenkenlos aus dem Ausland mitgebracht werden können, welche Reisefreimengen für die Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern gelten und welche Dinge Urlauberinnen und Urlauber vermeiden sollten.

Darüber hinaus bietet auch die neueste Version der kostenlosen eZOLL-App im Bereich "Zoll und Reise" nützliche Informationen zu den Reisefreimengen. Dabei berücksichtigt das Tool auch wichtige Parameter wie beispielsweise das Urlaubsland. Besonders praktisch: Ist die App einmal installiert, sind die Informationen und der Freimengenrechner von "Zoll und Reise" auch offline verfügbar.

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