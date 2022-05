HZA-H: Jahresbilanz des Hauptzollamts Hannover / Zahlen, Daten, Fakten für das Jahr 2021

Hannover (ots) - Bei einer Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Lüneburg am vergangenen Freitag ergab sich in vier Fällen der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Auf einer Baustelle in Lüneburg führten die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Dienstsitz Lüneburg am vergangenen Freitag eine Prüfung zur Bekämpfung von ...

mehr