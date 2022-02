Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Zoll stoppt illegale Beschäftigung in Lüneburg

Hannover (ots)

Bei einer Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Lüneburg am vergangenen Freitag ergab sich in vier Fällen der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Auf einer Baustelle in Lüneburg führten die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Dienstsitz Lüneburg am vergangenen Freitag eine Prüfung zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch.

Vor Ort trafen sie insgesamt fünf Arbeitnehmer bei der Arbeit an, von denen vier beim Erblicken der Zöllnerinnen und Zöllner die Flucht ergriffen.

"Dank der schnellen Reaktion meiner Kolleginnen und Kollegen konnten zwei der fliehenden Arbeitnehmer unmittelbar gestellt werden", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. Auch die zwei weiteren Arbeitnehmer kamen nach einer Ansprache der Zöllnerinnen und Zöllner aus ihrem Versteck auf dem Dach der Baustelle.

Bei der anschließenden Prüfung mussten die Beamten dann feststellen, dass es sich bei allen vier Arbeitnehmern um albanische Staatsangehörige handelte, welche nicht über die erforderliche Arbeitserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutschland verfügten. Die Beamten leiteten noch vor Ort Strafverfahren auf Grund des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein.

Darüber hinaus erfolgte auch die Einleitung eines Verfahrens gegen den Arbeitgeber wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt.

Die Ausweis-Dokumente der vier Arbeitnehmer wurden an die zuständige Ausländerbehörde übergeben. An die Personenbefragung vor Ort schließen nun noch weitere Prüfungen und Ermittlungen an.

