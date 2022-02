Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zoll Hannover entdeckt vier Kilogramm Marihuana bei Fahrzeugkontrolle an der Autobahn 2

Hannover (ots)

Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs stellten Beamte des Hauptzollamts Hannover am vergangenen Dienstag rund vier Kilogramm Marihuana fest. Der geschätzte Straßenverkaufswert beträgt über 35.000 Euro.

Die Zöllner überwachten den fließenden Verkehr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin, als ein in Polen zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Sie leiteten den PKW für eine Kontrolle von der Autobahn in das nahegelegene Gewerbegebiet Sievershausen (Lehrte).

Im Fahrzeug befanden sich zwei niederländische Staatsangehörige. "Bereits bei der Aushändigung der Ausweisdokumente bemerkten meine erfahrenen Kollegen, wie nervös die beiden Personen waren", so Nils Haustein, Pressesprecher des Hauptzollamts Hannover. Die Frage nach mitgeführten verbotenen Waren verneinten die 42 und 49 Jahre alten Männer. Auf Nachfrage äußerten sie, auf dem Weg von den Niederlanden nach Polen zu sein.

Im Kofferraum des Fahrzeugs stellten die Beamten schließlich drei Reisetaschen fest. Zwei der mitgeführten Gepäckstücke konnten den Reisenden zugeordnet werden. Zu der dritten Tasche bekannte sich niemand. Die Einsatzkräfte wurden hellhörig und schauten nach. Der Inhalt: rund 3,9 Kilogramm Marihuana.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die Drogen beschlagnahmt.

Der Sachverhalt wurde vor Ort an das Zollfahndungsamt Hannover - Dienstsitz Bremen übergeben, welches im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim die weiteren Ermittlungen führt.

