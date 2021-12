Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit

Hannover (ots)

In der Zeit vom 13. bis voraussichtlich 20. Dezember 2021 wird das Hauptzollamt Hannover auf Grund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage nur eingeschränkt telefonisch erreichbar sein.

Die technischen Umstellungen erfolgen an allen Dienststellen des Hauptzollamts Hannover, sodass es in dieser Zeit auch bei den dazugehörigen Zollämtern Celle, Hameln, Flughafen, Hannover-Nord (inkl. Messe), Lüneburg, Soltau und Verden zu Ausfällen kommen kann. Nach den vorliegenden Informationen wird die technische Umstellung an allen Dienststellen am 20. Dezember abgeschlossen sein.

Wir bitten Sie daher, Ihre Anliegen in dieser Zeit möglichst in schriftlicher Form an uns zu richten. Die Erreichbarkeiten des Hauptzollamts Hannover sowie der einzelnen Zollämter finden Sie auf www.zoll.de unter der Dienststellensuche.

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell