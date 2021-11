Hauptzollamt Hannover

HZA-H: "Mehr Schein als Sein" - Hauptzollamt Hannover deckt Scheinselbstständigkeit auf

Hannover (ots)

Die Beschäftigung von Scheinselbstständigen kommt einem Unternehmer aus der Region Hannover nun teuer zu stehen. Das Amtsgericht in Burgwedel verurteilte den Arbeitgeber zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro.

Als der Arbeitgeber Ende November 2019 durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft wurde, ahnte dieser höchstwahrscheinlich noch nicht, dass ihm diese Prüfung noch teuer zu stehen kommen wird.

"Meinen Kolleginnen und Kollegen fiel bereits vor Ort auf, dass einige Angaben des Arbeitgebers eine weitergehende Prüfung erforderlich machten." so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. Der Unternehmer gab zu diesem Zeitpunkt beispielsweise an, dass er zwar über fünf Firmenfahrzeuge verfüge, jedoch lediglich einen festen Mitarbeiter hat. Die weiteren Fahrzeuge würden Subunternehmer fahren.

Bei der daran anschließenden Befragung der vermeintlichen Subunternehmer erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei diesen nicht um Selbstständige, sondern vielmehr um abhängig Beschäftigte handelte. Nach einer Prüfung der Angaben der Subunternehmer durch die Deutsche Rentenversicherung war klar - es handelt sich um Scheinselbstständigkeit.

"Wer Scheinselbstständige beschäftigt, begeht als Arbeitgeberin bzw. als Arbeitgeber eine Straftat, da in diesen Fällen die eigentlich für die Beschäftigten abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge nicht an die Einzugsstelle gezahlt werden." so Kassner weiter.

Bei dem anschließenden Strafverfahren nach § 266a StGB wurde der Arbeitgeber zu insgesamt 150 Tagessätzen in Höhe von 100 Euro und damit einer Gesamtstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Darüber hinaus muss er nun auch die vorenthaltenen Sozialversicherungsabgaben in Höhe von über 28.000 Euro abführen.

