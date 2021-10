Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zoll Lüneburg beendet illegalen Aufenthalt in zwei Fällen

Uelzen, Lüneburg (ots)

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lüneburg stellten bei der Prüfung eines Grill-Imbiss am 28. September 2021 zwei illegal in Deutschland aufhältige Personen fest. Sie müssen Deutschland nun verlassen.

Bei der Überprüfung eines in der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf (Landkreis Uelzen) gelegenen Imbisslokals am vergangenen Dienstag trafen die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lüneburg auf zwei "alte Bekannte". Vorausgegangen war eine Kontrolle der Lokalität im August dieses Jahres, bei der die Arbeiter schon einmal von den Zollbeamten angetroffen wurden. Seinerzeit händigten die Personen zwei bulgarische ID-Karten aus und flüchteten anschließend in einem unbemerkten Moment.

Doch so einfach ließen sich die Einsatzkräfte nicht überlisten. Sie suchten den Imbiss ein zweites Mal auf und trafen die Personen erneut an. Wiederum versuchten die Männer zu flüchten, doch diesmal waren die Zöllner gewarnt und konnten den Fluchtversuch unterbinden. Im weiteren Verlauf der Maßnahme stellte sich heraus, dass es sich bei den Männern um einen türkischen und einen georgischen Staatsbürger handelt und sich diese illegal in Deutschland aufhalten. Die im Rahmen der ersten Kontrolle ausgehändigten bulgarischen ID-Karten waren gefälscht.

Gegen die Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung eingeleitet. Sie wurden den zuständigen Ausländerbehörden übergeben und müssen Deutschland nun verlassen.

