Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zoll stellt bei Autobahnkontrolle Zigaretten und Rauchtabak sicher

Hannover (ots)

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord (Autobahn 2) stellten Beamte des Hauptzollamts Hannover am Montagvormittag insgesamt 11.680 Zigaretten und 500 Gramm Rauchtabak sicher. Die Zöllner überwachten den in Richtung Dortmund fließenden Verkehr der Autobahn 2, als ein in Großbritannien zugelassenes Fahrzeug ihr Interesse weckte. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zu einer Kontrolle. Der in Pakistan geborene Fahrer gab an, von Polen nach Großbritannien zu reisen. Auf Befragen meldete er insgesamt 20 Stangen Zigaretten an. Bei der anschließenden Überprüfung wurden die Zöllner fündig. An verschiedenen Stellen im PKW konnten insgesamt 58 Stangen Zigaretten und 500 Gramm Rauchtabak mit polnischen Steuerzeichen aufgefunden werden. Gegen den 47-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt. Die hinterzogenen Abgaben in Höhe von 2.000 EUR hat er dennoch zu entrichten. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Beschuldigte seine Reise fortsetzen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Braunschweig.

