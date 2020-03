Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zoll: Wir sind weiter für Sie da!

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

*** Zollämter und Kfz-Steuer-Kontaktstellen bleiben geöffnet / Einschränkungen beim Publikumsverkehr ***

Das Hauptzollamt Hannover und seine Dienststellen bleiben weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet. Insbesondere die Abfertigung von Warensendungen bei den Zollämtern Hannover-Nord, Hannover-Flughafen, Celle, Hameln inkl. der Abfertigungsstelle Holzminden, Lüneburg, Soltau und Verden ist gewährleistet. Die Kontaktstellen in Fragen der Kfz-Steuer bleiben ebenfalls publikumsoffen.

Jedoch ist es aufgrund der aktuellen Lage dringend geboten, den Publikumsverkehr zu organisieren und auf ein Minimum zu reduzieren. Bitte verzichten Sie daher, soweit möglich, auf ein persönliches Erscheinen. Die meisten Anliegen können postalisch, per E-Mail oder telefonisch erledigt werden. Sollte in Ihrem Fall ein persönliches Erscheinen unausweichlich sein, kündigen Sie Ihren Besuch bitte vorab telefonisch an und besprechen das weitere Vorgehen.

Aufgrund der geltenden Bestimmungen wird eindringlich darum gebeten, die jeweiligen Dienststellen grundsätzlich einzeln und nicht in Personengruppen aufzusuchen.

Die Sicherstellung der Warenabfertigung hat, unter Beachtung der notwendigen gesundheitlichen Erfordernisse, besondere Priorität.

Die Erreichbarkeiten der einzelnen Dienststellen sowie weitere Informationen können unter www.zoll.de eingesehen werden. Das Hauptzollamt Hannover erreichen Sie unter der zentralen Rufnummer 0511/ 37414-0.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hannover

Pressesprecher

Nils Haustein

Telefon: +49 (0) 511 37414 - 512

E-Mail: presse.hza-hannover@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell