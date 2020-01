Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zollauktion auf der ABF

Ein Dokument

Hannover (ots)

Am 1. Februar 2020 um 14:00 Uhr versteigert das Hauptzollamt Hannover Pfandsachen und beschlagnahmte Gegenstände auf der Messe ABF

Schnäppchenjäger aufgepasst! Am Samstag, den 1. Februar 2020, führt das Hauptzollamt Hannover eine Versteigerung durch. Ort der Schnäppchenjagd ist die Halle 19 auf dem Messegelände in Hannover.

45 Positionen wird Auktionator Jörg Wagner aufrufen. Gegen Höchstgebot und Barzahlung kommen Spirituosen, Unterhaltungselektronik, Sportartikel, Werkzeuge, Fahrräder, ein E-Roller und vieles mehr unter den Hammer.

Die Versteigerung beginnt um 14:00 Uhr im Tagungsbereich im Obergeschoss der Halle 19. Die Vorbesichtigung der Versteigerungsobjekte ist ab 12:00 Uhr möglich.

Der Versteigerungskatalog kann per E-Mail unter presse.hza-hannover@zoll.bund.de angefordert werden.

Die Zollverwaltung versteigert seit über zehn Jahren gepfändete und beschlagnahmte Sachen sowie ausgemusterte Dienstgegenstände in einem virtuellen Auktionshaus im Internet. Dabei handelt es sich nicht nur um Gegenstände der Zollverwaltung. Über 2.000 andere öffentliche Anbieter wie Bundesbehörden, Gemeinden oder auch die Polizei nutzen die Zollauktion. In 19 Kategorien ist die Auktion an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr unter www.zoll-auktion.de. geöffnet. Besonders groß ist das Angebot an Kraftfahrzeugen aller Art.

Die Versteigerung am 1. Februar 2020 ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte für die Messe ABF zugänglich.

