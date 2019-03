Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Zollkontrolle auf der A 2 71.400 Zigaretten sichergestellt

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Zollkontrolle auf der Autobahn 2

71.400 Zigaretten auf dem Rastplatz Varrelheide sichergestellt

Zollkontrolle auf der Autobahn 2 am Donnerstag, 13. März 2019, Fahrtrichtung Dortmund. Ein in Polen zugelassenes Fahrzeug wird auf den Rastplatz Varrelheide geleitet. Im Fahrzeug befindet sich ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Auf Befragen gab der Fahrzeugführer an, dass er ungefähr 300 Stangen Zigaretten für den Einzelhandel in Großbritannien im Fahrzeug habe. Die durchgeführte Zollkontrolle ergab dann eine Menge von 70.000 Zigaretten (349 Stangen) der Marke "Marlboro" und 1.600 Zigaretten (8 Stangen) der Marke "Marvel". Die Zigaretten waren nicht mit einem Steuerzeichen versehen. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Die hinterzogenen Abgaben betragen rund 13.500 Euro. Nach Abschluss aller Maßnahmen, konnte der 26-jährige seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hannover

Pressesprecher

Hans-Werner Vischer

Telefon: 0511-37414-512

E-Mail: presse.hza-hannover@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hannover, übermittelt durch news aktuell