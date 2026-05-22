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HZA-HH: Große Drogenmengen endgültig aus dem Verkehr gezogen

HZA-HH: Große Drogenmengen endgültig aus dem Verkehr gezogen
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Hamburg (ots)

Endstation Vernichtung

Die kontrollierte Vernichtung sichergestellter Betäubungsmittel stellt einen bedeutenden Schritt im konsequenten Vorgehen gegen den illegalen Drogenhandel dar. Im Rahmen eines besonderen Großtransports wurden am 21. Mai 2026 etwas über vier Tonnen Betäubungsmittel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu einer Verbrennungsanlage verbracht.

Die Menge setzte sich zusammen aus:

2 Tonnen Kokain 500 kg Haschisch 456 kg Marihuana sowie 1.237 kg Methamphetamine

Die sichergestellten Drogen stammten aus diversen Ermittlungsverfahren und der Wert der reinen Substanzen beläuft sich auf schätzungsweise 400 Millionen Euro.

Zum Schutz aller Beteiligten sowie zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der Transport erfolgte unter besonderer Sicherung und in enger Abstimmung mit den beteiligten Behörden.

"Mit der endgültigen Vernichtung dieser Rauschmittel wird verhindert, dass diese erneut in den illegalen Umlauf gelangen. Die Maßnahme unterstreicht die konsequente Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität und markiert einen wichtigen letzten Schritt im Kampf gegen Drogen", erklärt Anett Molter, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Hamburg.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hamburg
Anett Molter
Telefon: 040-80003-1054
E-Mail: anett.molter@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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