PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Einladung zum Jahrespressegespräch//Der Zoll in Hamburg stellt seine Jahresbilanz für das Jahr 2025 vor

HZA-HH: Einladung zum Jahrespressegespräch//Der Zoll in Hamburg stellt seine Jahresbilanz für das Jahr 2025 vor
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Der Hamburger Zoll wird am 19. Mai 2026 über die Herausforderungen und Erfolge des vergangenen Jahres berichten und laden dazu herzlich in die Räume des Hauptzollamtes Hamburg ein.

Frau Melanie Schmaljohann, Leiterin des Hauptzollamtes Hamburg, wird gemeinsam mit dem Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, Herrn Nils Gärtner, und der Leiterin des Hauptzollamtes Itzehoe mit Zuständigkeit für den Hamburger Flughafen, Frau Francesca Ramus, über die Zahlen und Ereignisse des Jahres 2025 informieren und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen.

Termin: 19. Mai 2026; HZA Hamburg, Koreastraße 4, 20457 Hamburg; Beginn der Veranstaltung um 10:00 Uhr; Ende der Veranstaltung um 12:00 Uhr

Für die Akkreditierung bitten wir darum bis spätestens 09:30 Uhr vor Ort einzutreffen.

Nach den Ansprachen wird es noch ausreichend Gelegenheit für O-Töne geben.

Wir bitten höflichst um Anmeldung bis Mittwoch, den 13. Mai 2026, über das Postfach: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

Da die Verfügbarkeit der Parkplätze unserer Tiefgarage begrenzt ist, bitten wir Sie, uns im Rahmen Ihrer Rückmeldung mitzuteilen, ob ein Parkplatz in unserem Hause benötigt wird. Andernfalls bitten wir Sie, die öffentlichen Parkmöglichkeiten (z.B. CONTIPARK Tiefgarage Elbarkaden, Hongkongstraße 6a, 20457 Hamburg) sowie den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hamburg
Sandra Preising
Telefon: 040-80003-1053
E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

Hauptzollamt Itzehoe
Jan Weber
Telefon: 04821-902-1040
Mail: presse.hza-itzehoe@zoll.bund.de

Zollfahndungsamt Hamburg
Susann Heße
Telefon: 040-67571-513
Mail: presse@zfahh.bund.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Hamburg
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Hamburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 07:00

    HZA-HH: Sondereinsatz am Bahnhof Hamburg-Harburg

    Hamburg (ots) - Es kommt ein Zug aus Amsterdam Am 20. April 2026 führte der Hamburger Zoll einen koordinierten Sondereinsatz durch. Ziel der Maßnahme war die umfassende Kontrolle der Reisenden und ihrem Gepäck, die mit einem Zug aus Amsterdam einreisten. Unterstützt wurde der Einsatz durch 25 Bundespolizisten und 4 Einsatzkräfte der Polizei Hamburg, die maßgeblich zum reibungslosen Ablauf beitrugen. Im Verlauf der ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:18

    HZA-HH: Bundesweite IT Störungen

    Hamburg (ots) - Verzögerungen bei Verfahrensabläufen Aktuell kommt es bundesweit zu IT Störungen beim Zoll. Betroffen sind Teile unserer internen Kommunikation und mehrere zollseitige Fachverfahren, wie das Abfertigungsverfahren ATLAS: Wir bitten um Verständnis, das ITZ Bund arbeitet mit Hochdruck an der Behebung. Rückfragen bitte an: Hauptzollamt Hamburg Anett Molter Telefon: 040-80003-1054 E-Mail: anett.molter@zoll.bund.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren