Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Pfingsten: Zoll findet Drogen und Zigaretten // Hamburger Zoll wird bei Kontrollen fündig

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das lange Pfingstwochenende bescherte der Kontrolleinheit des Hauptzollamt Hamburg einige interessante Aufgriffe:

Am Sonnabendnachmittag (22.05.21) kontrollierten uniformierte Zollbeamte einen PKW der Marke VW und deren Fahrzeuginsassen in der Hamburger Innenstadt. Bei der Durchsuchung des PKWs stellten die Beamten eine schwarze Tasche unter dem Beifahrersitz sicher. In der Tasche befanden sich rund 126,5 Gramm Marihuana.

Am Montagabend (24.05.21) kontrollierte die Besatzung eines Zollstreifenwagens ein Brüderpaar, welches zu Fuß auf dem Autobahnrastplatz Stillhorn-West unterwegs war. Insgesamt fanden die Beamten 18,9 Gramm Marihuana, sechs verschreibungspflichtige Schmerzpflaster und 490 Euro Bargeld bei den jungen Männern.

Im Hamburger Stadtteil Veddel kam es am Montagabend (24.05.21) zu einem Aufgriff von 4,4 Gramm Kokain. Bei einer Personenkontrolle wurden bei der beschuldigten Person in dem mitgeführten Brustbeutel fünf Kügelchen mit je 0,6 Gramm Kokain und ein Röhrchen mit ca. 1,4 Gramm Kokain aufgefunden.

Zollbeamte haben 5.200 Stück unversteuerte Zigaretten am Sonntag (23.05.21) auf einem Schiff im Hamburger Hafen aufgespürt und sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich dabei auf knapp 1000 Euro.

In allen Fällen wurden die aufgegriffenen Waren sichergestellt und gegen die Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Betäubungsmittel hat das Zollfahndungsamt Hamburg übernommen.

Außerdem konnten am Sonntagabend (23.05.21) Hamburger Zöllner die Polizei Rothenburg mit dem Einsatz eines Drogenspürhundes bei der Sicherstellung von 60 Gramm Marihuana unterstützen. Der Hund zeigte sein Können bei der Auffindung von Wurfgut auf der Autobahnraststätte Sittensen. Die Landespolizei Niedersachsen übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell