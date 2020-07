Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Gemeinsame Einladung der Drogenbeauftragen der Bundesregierung und der Generalzolldirektion

Ein Dokument

Hamburg (ots)

Bekämpfung des grenzüberschreitenden Rauschgiftschmuggels Bundesdrogenbeauftragte informiert sich bei Experten des Zolls in Hamburg

Am 30.Juli 2020 informiert sich die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Daniela Ludwig im Rahmen eines Treffens mit der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, im Hamburger Hafen über die aktuelle Lage, Entwicklungen und Bekämpfung der grenzüber-schreitenden Rauschgiftkriminalität durch den deutschen Zoll. Experten von Zollfahndung und Hauptzollamt stellen die Aufgaben und Strategie in der internationalen Zusammenarbeit sowie eine Bilanz der erreichten Erfolge vor. Die Bundesdrogenbeauftragte erhält zugleich Einblicke in die tägliche Praxis und in die operative Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner. Derzeit geplant sind eine Besichtigung der Containerprüfanlage, der Einsatz eines Rauschgiftspürhundes und ein Austausch mit Zollbeschäftigten, die jeden Tag in Hamburg gegen die Schmuggelkrimina-lität im Einsatz sind.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Es besteht Gelegenheit für Bildauf-nahmen, Fragen und Interviews.

Ort: Zollamt Waltershof, Containerprüfanlage, Finkenwerderstraße 4, 21129 Hamburg Beginn Pressetermin: 11:15 Uhr

Wichtige Hinweise für die Presse: Eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle des Hauptzollamts Hamburg (Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de / Tel.: 040 426206-186) ist zwingend erforderlich. Bei Bild-/Videoaufnahmen sind alle Vollzugskräfte des Zolls auf geeignete Weise unkenntlich zu machen. Abhängig von der coronabedingten Lage sowie der Anzahl an Teilnehmer*innen müssen vor Ort evtl. gesonderte organisatorische Maßnahmen beachtet werden, z.B. eine Aufteilung von Gruppen bei der Besichtigung der CPA in engen Räumen. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz im geschlossenen Raum sowie die Beachtung des Mindestabstands sind obligatorisch. Desinfektionsmittel werden vor Ort bereitgestellt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Hamburg

Anett Molter

Telefon: 040 / 426206 -186

E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell