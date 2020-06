Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Call for future

Zweiter telefonischer Infotag des Zolls für Ausbildung und Studium

Am 25. Juni 2020 zwischen 06:00 und 16:00 Uhr haben Ausbildungs- oder Studiensuchende die Chance unter der Telefonnummer 040 / 426206 - 272 im persönlichen Gespräch alles rund um eine Ausbildung, ein Studium und die möglichen späteren beruflichen Tätigkeitsfelder bei der Bundeszollverwaltung zu erfahren. Rückrufbitten und / oder Fragen können auch gerne an die Mailadresse einstellung.hza-hamburg@zoll.bund.de gerichtet werden. "Leider können in diesem "Corona-Jahr" die Kontakte zu potentiellen Bewerbern über die geplanten Berufsmessen nicht hergestellt werden. Auf diesem Weg möchten wir daher gerne über die Einstiegsmöglichkeiten beim Zoll informieren" sagt Pressesprecher Oliver Bachmann.

Zusatzinformationen: Der Zoll ist eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes. Ihr Tätigkeitsspektrum reicht von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln. In ganz Deutschland sind rund 43.000 Zöllnerinnen und Zöllner für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz zuständig.

Interesse geweckt? Für alle, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll interessieren, sind neben einem persönlichen Gespräch die beiden Homepages www.zoll.de und www.zoll-karriere.de sehr gut geeignet, um sich umfassend zu informieren. Hier erhält man alle Infos, die man über den Zoll als Arbeitgeber, die verschiedenen Berufswege und eine mögliche Bewerbung wissen sollte.

