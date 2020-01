HZA-HH: Marihuana-Fund im Reisebus / Zoll in Hamburg stellt knapp 1 Kilo Marihuana sicher

Hauptzollamt Hamburg

Zoll in Hamburg stellt knapp 1 Kilo Marihuana sicher

Bereits am Abend des 8.Januars 2020 fanden die Beamten des Hauptzollamts Hamburg im Reisegepäck eines russischen Staatsbürgers 904 Gramm Marihuana. Der Reisende saß in einem Bus auf dem Weg von Rotterdam nach Riga. Die Beamten kontrollierten den Bus am ZOB Hamburg auf die Einhaltung der Zollvorschriften.

"Bei genauerer Beschau des Gepäcks fiel den Beamten ein Kissen auf, welches eine ungewöhnliche Härte aufwies", so Pressesprecher Oliver Bachmann. "Beim Öffnen des Kissenbezugs kam ein schwarzer Vakuumbeutel zum Vorschein, der 3 weitere Beutel mit Marihuana enthielt", erklärt er weiter.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und ein Strafverfahren gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg.

