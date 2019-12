Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Gefälschte Geschenke im Hamburger Hafen Zoll stellt über 22.000 Markenfälschungen sicher

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots)

Der Hamburger Zoll hat über 22.000 Markenfälschungen im Oktober, pünktlich zum Beginn der Importsaison für Weihnachtsgeschenke, sichergestellt.

"Eigentlich sollte bei der Einfuhrsendung nur geprüft werden, ob die Waren über vorgeschrieben Prüfsiegel verfügen. Die Verpackungen und die schlechte Qualität ließen die Kollegen ab er schnell vermuten, dass es sich hierbei um Fälschungen handelt," so Anett Molter, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Hamburg.

Die Bandbreite der Produkte ist dabei so vielfältig wie ein Katalog: von Bekleidung über Gamecontroller, Lautsprecherboxen, diverse Spielzeuge bis hin zu Werkzeugen und E-Liquids. (Liquid (auch als E-Liquid bekannt) bezeichnet die Flüssigkeit, die in E-Zigaretten verdampft wird. Sie setzt sich üblicherweise aus Propylenglykol (PG), Vegetable Glycerin (VG), Aromen und Nikotin zusammen. Auch Farbstoffe oder Wasser können enthalten sein.) "Für Fälschungen werden Namen bekannter Markenhersteller benutzt, die dem Verbraucher ein qualitativ hochwertiges Produkt vorgaukeln sollen. Die Qualität der Waren ist dabei oft so mangelhaft, dass der Gebrauch zu einer Gesundheitsgefährdung führen kann.", führt Molter weiter aus.

Die Fälschungen werden auf Antrag der Rechteinhaber vernichtet.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg

Anett Molter

Telefon: 040 / 426206 -186

E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell