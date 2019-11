HZA-HH: Zoll prüft auf Hamburger Weihnachtsmarkt// Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft Gewerbetreibende

Hauptzollamt Hamburg

Am 25.11.2019 und damit zu Beginn der Weihnachtsmarktsaison hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamburg ein sichtbares Zeichen gesetzt, in dem sie mit 50 Zollbeamtinnen und -beamten die Marktstände auf einem Weihnachtsmarkt in der Hamburger Innenstadt umfassend geprüft hat.

Dabei wurden 57 Personen (Arbeitnehmer und selbständige Gewerbetreibende) in 32 Betrieben angetroffen und überprüft. Es ergaben sich in sieben Betrieben Anhaltspunkte dafür, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird.

12 Arbeitnehmer erhalten Leistungen vom Jobcenter und haben die Arbeitsaufnahme auf dem Weihnachtsmarkt nicht angezeigt. Hier erfolgen nachgehende Prüfungen von den Geschäftsunterlagen.

"Mit unseren Kontrollen verhelfen wir den vielen Servicekräften auf den Weihnachtsmärkten zu ihrem gerechten Lohn und damit zu einer schöneren Adventzeit." so die Pressesprecherin Kristina Severon.

