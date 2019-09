Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Zollhundemeisterschaft 2019 in Hamburg/ Zollhund "Prinz" gewinnt Zollhundemeisterschaft auf Horner Rennbahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Vom 10.- 12.09.2019 zeigten 21 Zollhundeteams ihr Können auf der Horner Rennbahn in Hamburg. Dort fand die dreitägige bundesweite Leistungsüberprüfung der Zollhunde für den Bezirk Ost statt.

Schäferhund "Prinz" mit seinem Hundeführer Detlef Henning vom Hauptzollamt Frankfurt/ Oder gewann nach Punkten die Meisterschaft, indem er souverän die verschiedenen Disziplinen wie "Personenkontrolle" und "Einholen einer fliehenden Person" meisterte.

Bei der feierlichen Siegerehrung würdigte Herr Andreas Schneider, Präsident der Direktion III der Generalzolldirektion und Leiter des Zollhundewesens, alle Hundeteams für ihre gezeigten Leistungen. Gewinnerhund "Prinz" durfte sich über eine extra große Wurst als Belohnung freuen.

"Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was für eine harmonische Einheit die Hunde mit ihren Hundeführerinnen und Hundeführern bilden. Diese Veranstaltung hat erneut gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch für die Arbeit der ca. 340 Hundeführerteams in der Bundeszollverwaltung unverzichtbar ist." so Andreas Schneider.

Weitere Highlight der Veranstaltung waren die Auftritte der Hundeführer von der Bundespolizei und eines "Dog-Dance", die auf unterhaltsame Weise das Können ihrer Hunde zeigten.

Weiterhin konnten sich die zahlreichen Besucher im Themenpark rund um den Zoll über die verschiedenen Aufgabengebiete des Zolls wie Bekämpfung der Schwarzarbeit, Warenkontrolle und Verbrauchsteuererhebung informieren. Ein Ausbildungszelt und ein Kinderprogramm rundeten das Programm ab.

Zusätzliche informationen:

Zollhunde sind als Spür- und Schutzhunde unverzichtbar bei der Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität. Sie sind z.B. bei den Kontrolleinheiten an den Flughäfen, bei Schiffsdurchsuchungen oder bei Kontrollen der Verkehrswege im Einsatz. Zollhund und Zollhundeführerin oder Zollhundeführer sind Partner und bleiben ein Leben lang zusammen (dienstlich und privat). Die Ausbildung der Zollhunde erfolgt seit 1958 zentral an den zwei von der Weltzollorganisation zertifizierten Zollhundeschulen in Bleckede und Neuendettelsau.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg

-Öffentlichkeitsarbeit-

Kristina Severon

Telefon: 040/ 426206-183

E-Mail: presse.hza-hamburg-stadt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell