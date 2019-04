Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Knapp 3 kg Heroin bei Großkontrolle des Zolls auf der A1 gefunden

Zoll, Polizei und THW führen Großkontrolle auf dem Rastplatz Aarbachkate durch

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

"In drei Nächten (5. bis 7. April 2019) waren Beschäftigten vom Zoll zusammen mit der Polizei Niedersachsen und dem THW unterwegs, um insbesondere Fernbusse zu kontrollieren", so Pressesprecher Oliver Bachmann. "Insgesamt wurden 185 Pkw, 18 Kleintransporter, 23 Fernbusse und dabei 1.366 Personen kontrolliert" führt er weiter aus. Von Seiten des Zolls waren 54 Beschäftigten am Einsatz beteiligt. Unter anderem kamen auch Rauschgiftspürhunde und ein Röntgenmobil zum Einsatz.

Der Zoll stellte insgesamt 53 Beanstandungen fest. "Größtenteils handelt es sich hierbei um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz", erklärt Bachmann. "Meist waren es kleinere Vergehen - gefunden haben wir fast alle gängigen Arten von Betäubungsmitteln. Bei einem skandinavischen Reisenden war der Fund jedoch etwas größer. Knapp 3 kg Heroin, ein paar Gramm Kokain und mehrere Tausend Schmerztabletten hinter einer Tarnladung Hähnchen-fleisch führten dazu, dass der Mann in Untersuchungshaft genommen wurde. Die weiteren Ermittlungen hierzu führt das Zollfahndungsamt Hannover."

Des Weiteren wurden Verstöße gegen das Waffengesetz, Arzneimittelgesetz und verbrauchsteuerrechtliche Vorschriften festgestellt.

Die Polizeidirektion Lüneburg, war mit insgesamt rund 50 Beamtinnen und Beamten an den Kontrollen beteiligt. Die Polizisten überprüften in den drei Nächten rund 430 Personen. Gegen 19 Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet, weil sie mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Ihnen wurden Blutproben entnommen. Drei Fahrzeugführer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Sie mussten ihre Fahrzeuge an der Kontrollstelle stehen lassen. In zwei Fällen mussten die Beamten die Weiterfahrt untersagen, weil Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis geführt wurden bzw. erhebliche technische Mängel aufwiesen.

Viermal registrierten die Beamten Verstöße gegen das Waffengesetz, ebenfalls vier Strafverfahren wurden wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

Polizeihauptkommissar Oliver Kues, der als Leiter der regionalen Kontrollgruppe der PD Lüneburg den Einsatz auf Seiten der Landespolizei leitete, sowie Katrin Hendrich, Einsatzleiterin auf Seiten des Zolls, sagten übereinstimmend nach der Kontrolle: "Die Zusammenarbeit mit den Behörden hat sich erneut bewährt. Gerade bei einer so großen mehrtägigen Kontrollaktion können alle Beteiligten voneinander profitieren. Die Zahl der festgestellten Drogenverstöße zeigt ganz deutlich, dass wir in diesem Bereich weiter aktiv bleiben müssen, um Verkehrsteilnehmer, die sich und andere gefährden aus dem Verkehr zu ziehen."

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Hamburg

Pressestelle

Oliver Bachmann

Telefon: 040-426206-115

E-Mail: presse.hza-hamburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell