HZA-HH: Christian Schaade als Leiter des Hauptzollamts Hamburg eingeführt

Am 18. März 2019 führte Colette Hercher, Präsidentin der Generalzolldirektion, Christian Schaade als Leiter des neuen Hauptzollamts Hamburg offiziell in sein Amt ein. An der Feierstunde mit zahlreichen Gästen nahmen neben dem Hamburger Finanzsenator Dr. Dressel auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Hamburger Behörden und Verbände teil. Christian Schaade ist der erste Leiter des am 1. Januar 2019 neu errichteten Hauptzollamts Hamburg.

Das neue Amt mit dem Hauptsitz in der HafenCity geht aus der Zusammenlegung der ehemaligen Hauptzollämter Hamburg-Hafen und Hamburg-Stadt hervor. Der Zuständigkeitsbereich umfasst das gesamte Hamburger Stadtgebiet, mit Ausnahme des Flughafens. Darüber hinaus wurden im Zuge der Neuorganisation auch Hamburger Stadtteile, die bislang dem Hauptzollamt Itzehoe zugeordnet waren, in den Bezirk überführt.

Beim Hauptzollamt Hamburg ist Schaade für rund 2.000 Beschäftigte verantwortlich. Das Amt ist damit das größte Hauptzollamt innerhalb der Zollverwaltung. Zu den vielfältigen Aufgabenbereichen gehören unter anderem die Abfertigung und Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs, die Abgabenerhebung sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Die Zöllnerinnen und Zöllner in Hamburg erheben Zölle, Einfuhrumsatzsteuer sowie Kraftfahrzeug- und Verbrauchsteuern in Höhe von jährlich rund 30 Milliarden Euro. Das macht knapp ein Viertel der jährlich insgesamt vom Zoll erhobenen Steuereinnahmen aus.

Präsidentin Hercher betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung des Zolls in Hamburg und wünschte Herrn Schaade für die Bewältigung der neuen Aufgabe viel Erfolg: "Das Hauptzollamt Hamburg mit der Zuständigkeit für den größten deutschen Seehafen sowie der zweitgrößten deutschen Metropole hat eine enorme Bedeutung für Wirtschaft und Bürger. Mit Christian Schaade übernimmt eine erfahrene und langjährige Führungskraft die Leitung."

Der gebürtige Hamburger Christian Schaade trat 1988 bei der ehemaligen Oberfinanzdirektion Hamburg in die Zollverwaltung ein. In der darauffolgenden Zeit war er Referent für verschiedene Rechtsgebiete sowie Vorsteher der Hauptzollämter Bremen-Freihafen und Hamburg-Jonas. Die letzten zehn Jahre war er als Leiter des Referats "Zollrecht - Einfuhr" bei der damaligen Bundesfinanzdirektion Nord sowie später der Direktion V der Generalzolldirektion eingesetzt.

Schaade nach seiner Amtseinführung: "Auf die neue, verantwortungsvolle Aufgabe freue ich mich sehr. In den vergangenen knapp drei Monaten konnte ich mich bereits von der Leistungsfähigkeit der Kollegen und Kolleginnen überzeugen. Ich habe einen sehr positiven Eindruck gewonnen und bin zuversichtlich, die künftigen Herausforderungen gemeinsam mit meiner erfahrenen und fachkompetenten Mannschaft zu meistern."

