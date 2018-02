Hamburg / Berlin (ots) - Im Zusammenhang mit einer am 15. Februar in Berlin-Köpenick durchgeführten Baustellenkontrolle haben Beschäftigte der Hauptzollämter Hamburg-Stadt und Berlin am Samstag, 24. Februar 2018, ein Bauvorhaben in Hamburg-Langenhorn überprüft.

Dabei stellten die Zöllner vier ukrainische sowie zwei mazedonische Arbeitnehmer fest, die über keinen für die Arbeitsaufnahme in Deutschland gültigen Aufenthaltstitel verfügten. Gegen sie leiteten die Zöllner Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Drei der vier Ukrainer wiesen sich zudem gegenüber den Zollbeamten zunächst mit litauischen Personalausweisen aus. Der vierte Ukrainer legte einen rumänischen Personalausweis vor. Die vorgelegten Personalpapiere stellten sich jedoch schnell als Fälschungen heraus. Festgestellt wurden sie als solche mit Hilfe eines seit dem Sommer 2015 bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Berlin eingesetzten Dokumentenprüfgerätes. Gegen die vier Ukrainer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Gegen die Arbeitgeberin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern eingeleitet.

Die Ausweispapiere der auch auf diesem Bauvorhaben tätigen Beschäftigten des Arbeitgebers von der Berlin-Köpenicker Baustelle waren hingegen in Ordnung.

Die Ermittlungen, ob in allen Fällen der Mindestlohn gezahlt worden ist und ob die Arbeitnehmer zur Sozialversicherung angemeldet worden sind, dauern an.

