Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Postpakete beim Zoll; Kontaktlose Abfertigung möglich

Frankfurt (Oder) (ots)

Postpakete aus dem Drittland können auch während der Pandemie vor Ort in den Zollämtern abgefertigt werden. Um auch hier die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir alle Empfänger, vor Abholung des Pakets telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Es besteht aber auch die Möglichkeit der "Postabfertigung von zu Hause". Hier können nicht nur Kontakte vermieden werden, der Empfänger kann auch Wege und ggf. Wartezeiten sparen. Soweit der Wert des Inhalts der Pakete nicht größer als 1.000 EUR ist und keinen Verboten und Beschränkungen unterliegt, können diese kontaktlos beim Zoll abgefertigt werden. Bereits seit dem 01.02.2020 bietet der Zoll bundesweit diese Möglichkeit an. Auch hier setzt sich der Empfänger eines Pakets mit dem Zoll in Verbindung sobald er die Benachrichtigung der Deutschen Post AG erhalten hat, dass die Sendung beim Zollamt liegt. Nach telefonischer oder schriftlicher Kontaktaufnahme mit dem Zollamt erhält er eine Erklärung, die mit den erforderlichen Ausdrucken der erforderlichen Unterlagen innerhalb der Lagerdauer der Sendung dem Zollamt zuzusenden ist. Die Lagerdauer beträgt bei Briefsendungen 7 Tage und bei Paketsendungen 14 Tage ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Sendung durch die Deutsche Post AG an das Zollamt. Nach Erhalt der Unterlagen des Empfängers fertigt das Zollamt die Sendung ab. Fallen Einfuhrabgaben an, sind diese zu zahlen und die Sendung wird dem Empfänger zugeschickt. Hierzu ist eine vorherige Übermittlung einer Postwertmarke erforderlich, da die Deutsche Post AG oder ein Post- und Kurierdienstleister, der die Sendung während der Öffnungszeiten beim Zollamt abholt, für den Transport Ihrer Sendung einen erneuten Beförderungsauftrag (Inlandfrankierung mit Haftung für Paketsendungen) benötigt. Weitere Zollgebühren werden nicht fällig. Im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts übernehmen folgende Zollämter die Postabfertigung: Zollamt Eberswalde Zollamt Fürstenwalde Zollamt Forst Zollamt Finsterwalde Informationen zur Postabfertigung von zu Hause sind auch nachzulesen unter: www.zoll.de

