Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

HZA-FF: Jahresbilanz des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) für das Jahr 2019

Frankfurt (Oder) (ots)

Das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) stellt nachfolgend die Bilanz für das Jahr 2019 vor.

"Die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) haben im Jahr 2019 erfolgreich ihre Aufgaben u. a. im Bereich der Einnahmensicherung, Warenabfertigung, Schmuggelprävention und der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung erfüllt", so der amtierende Leiter Dr. Marcus Kurt. "Wir setzen uns dafür ein, dass sich die erfolgreiche Arbeit unter veränderten Bedingungen während der Corona-Pandemie fortsetzt."

Kontrolleinheiten Verkehrswege Die Kontrolleinheiten Verkehrswege überwachen stichprobenartig den Warenverkehr und tragen damit zur Schmuggelprävention und zur Aufdeckung von Steuerstraftaten und Straftaten im Zusammenhang mit Verboten und Beschränkungen im Warenverkehr bei. Dazu sind die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheiten Verkehrswege tagtäglich in Ostbrandenburg präsent. Bei ihren Kontrollen stellten sie 2019 in 938 Fällen insgesamt 95 Kilogramm Betäubungsmittel, 869 Waffen bzw. verbotene Gegenstände (zum Beispiel Schusswaffen oder Elektroimpuls-Geräte) und 5,6 Tonnen Feuerwerkskörper fest.

Ein weiterer Schwerpunkt der Überwachungs- und Kontrolltätigkeit ist die Bekämpfung des Schmuggels von Tabakwaren. Hier konnten im Jahr 2019 insgesamt bei mehr als 1.477 Feststellungen 5,2 Millionen Schmuggelzigaretten und fast 17 Tonnen Feinschnitt (loser Tabak) sichergestellt werden. Finanzkontrolle Schwarzarbeit - gegen Schwarzarbeit, für die Sicherung des Sozialstaats

Die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) führten im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung bei 994 Arbeitgebern Prüfungen durch. Zudem wurden im Jahr 2019 1.562 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Straftaten und weitere 507 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Im Jahr 2019 wurden Bußgelder und Verwarnungsgelder in Höhe von 529.517 EUR sowie im Zusammenhang mit Prüfungen und Ermittlungen des Hauptzollamts durch die Gerichte 403.725 EUR Geldstrafen aus Urteilen und Strafbefehlen festgesetzt und insgesamt 179 Monate Freiheitsstrafen verhängt.

Der ermittelte Gesamtschaden für die Sozialversicherungsträger betrug rund 7,14 Millionen EUR. Neben dem Baugewerbe waren vor allem das Hotel- und Gaststättengewerbe und das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe sowie das Reinigungsgewerbe Ziel der Überprüfungen der Zöllner des Hauptzollamts Frankfurt (Oder). Erhebung von Abgaben - Der Zoll, Einnahmeverwaltung des Bundes

Das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) hat im Jahr 2019 rund 2,2 Milliarden EUR für den Bund und die Europäische Union eingenommen. Die Haupteinnahmequellen waren - wie auch in den Vorjahren - die Verbrauchsteuern. Den größten Anteil hatte hier die Energiesteuer mit rund 1,2 Milliarden EUR. Die fünf Zollämter im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) haben u.a. Einfuhrumsatzsteuern in Höhe von fast 600 Millionen EUR sowie Zölle in Höhe von mehr als 12,2 Millionen EUR vereinnahmt. Sie sind für die Abfertigung von Ein- und Ausfuhrsendungen von Firmen und Privatpersonen zuständig. Sie fertigten insgesamt 184.772 Einfuhrzollanmeldungen, darunter 13.614 Postpakete ab.

Ausbildungshauptzollamt Am 01.08.2019 haben 28 junge Frauen und Männer eine Ausbildung im mittleren Zolldienst bzw. ein Duales Studium im gehobenen Zolldienst begonnen. Schon jetzt werden für den Ausbildungsbeginn 01.08.2021 Frauen und Männer, die eine Ausbildung im mittleren Zolldienst bzw. ein Duales Studium im gehobenen Zolldienst beginnen möchten, gesucht. Bewerbungen sind bis zum 30.09.2020 möglich.

Aus Grün wurde Blau Die grünen Uniformen der Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) wurden im September 2019 in blaue Uniformen getauscht. Teile der grünen Uniformen werden nun einem "Upcycling"-Projekt zugeführt. Die ersten blau-weißen Dienstfahrzeuge sind bereits ebenfalls im Einsatz. Die noch grün-weißen Dienstfahrzeuge werden nicht neu foliert. Sie ändern ihre Farbe erst bei Neuanschaffungen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

Pressesprecherin

Astrid Pinz

Telefon: 0335/563-1180

E-Mail: presse.hza-ff@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt (Oder), übermittelt durch news aktuell