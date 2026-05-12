Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Hauptzollamt Dresden: Die Jahresbilanz 2025 im Überblick/ Anlage zum Bericht

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Dresden (ots)

Anmerkung: Statistik mit den Vorjahresangaben ist als Anlage beigefügt.

Zahlen im Überblick

' 2,8 Milliarden Euro Steuern und Abgaben erhoben ' 38,5 Millionen Warenpositionen abgefertigt ' 2,8 Tonnen Rauschgift sichergestellt ' 193 Millionen Euro durch den Vollstreckungsdienst eingenommen ' 13,2 Millionen Zigaretten sichergestellt ' 940.000 schutzrechtsverletzende Waren im Wert von fast 92 Millionen Euro beschlagnahmt

1. EINNAHMEN

Erhebung von Steuern und Abgaben: Das Hauptzollamt Dresden hat 2025 insgesamt 2,8 Milliarden Euro eingenommen, davon unter anderem

- Einfuhrumsatzsteuer 1,7 Milliarden Euro - Verbrauchsteuern 711 Millionen Euro - Zölle 79 Millionen Euro (fließen dem EU-Haushalt zu)

Vollstreckung:

Der Vollstreckungsdienst des Hauptzollamtes Dresden trieb im Jahr 2025 193 Millionen Euro aus offenen Forderungen des Bundes und der Sozialbehörden bei.

- Behörden des Zolls und übrige Bereiche: 155 Millionen Euro - Bundesagentur für Arbeit: 4,6 Millionen Euro - sonstige Sozialbehörden: 25 Millionen Euro - Kraftfahrzeugsteuer: 7,9 Millionen Euro

davon Grenzvollstreckung (eVS):

In rund 2.900 Fällen konnten offene Forderungen in Höhe von über 1,1 Millionen Euro im Rahmen mobiler Kontrollen vollstreckt werden (fließt in die Gesamtsumme der vollstreckten Beträge ein).

2. SCHUTZ VON SICHERHEIT UND ORDNUNG

Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität: Im vergangenen Jahr konnten durch die Dienststellen des Hauptzollamtes über 2,8 Tonnen Rauschgift sichergestellt werden, davon unter anderem

- 180 Kilogramm Kokain - 309 Kilogramm Neue Psychoaktive Stoffe, davon 276 Kilogramm Ketamin - 2.400 Kilogramm Cannabisprodukte.

Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie: Durch die Zollämter wurden fast 940.000 schutzrechtsverletzende Waren im Wert von 91,7 Millionen Euro beschlagnahmt.

- vor allem Waren aus Hongkong, gefolgt von China und der Türkei - Bandbreite: Schmuck, Luxusuhren, Mobiltelefone, Kosmetikartikel und Kfz-Teile

Bekämpfung des Schmuggels von Tabakwaren: Die Kontrolleinheiten Verkehrswege stellten im vergangenen Jahr

- 13,2 Millionen Zigaretten - 219,6 Kilogramm Tabak/ Rohtabak - 229,2 Kilogramm Wasserpfeifentabak sicher.

Bekämpfung der Geldwäsche:

Mehr als 4,5 Millionen Euro Barmittel und gleichgestellte Zahlungsmittel wurden im Rahmen von Kontrollen festgestellt, unter anderem Banknoten verschiedener Währungen, Gold sowie diverse Schecks.

Artenschutz:

Vor allem bei der Kontrolle von Luftfrachtsendungen beschlagnahmte der Zoll knapp 1.500 Exemplare artgeschützter Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellter Waren. Darunter waren zum Beispiel Erzeugnisse aus Krokodil- oder Schlangenleder, Produkte aus Adlerholz und Steinkorallen.

3. SCHWARZARBEIT UND ILLEGALE BESCHÄFTIGUNG

Durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden 2025 - über 3.500 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten eingeleitet und knapp 3.500 Strafverfahren abgeschlossen - über 900 Ermittlungsverfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet und 775 Verfahren abgeschlossen - fast 14 Millionen Euro Schadenssumme ermittelt.

Im Ergebnis wurden Geldstrafen in Höhe von fast 938.000 Euro und Geldbußen von insgesamt 270.000 Euro festgesetzt.

4. WEITERE AUFGABEN

Prüfungsdienst und Steueraufsicht des Zolls: In regional ansässigen Unternehmen wurden durch den Prüfungsdienst des Hauptzollamtes 3.000 Steueraufsichtsmaßnahmen und Prüfungen durchgeführt. Im Zuge dessen wurden

- über 1,9 Millionen Euro an Steuern und Abgaben nacherhoben/ zurückgefordert - über 1,3 Millionen Euro zu Gunsten Steuerpflichtiger erstattet.

Zoll- und Steuerrecht: Durch die Strafsachen- und Bußgeldstelle* sind

- mehr als 5.300 Strafverfahren und fast 390 Bußgeldverfahren neu eingeleitet - insgesamt 5.600 Verfahren abgeschlossen worden.

Im Ergebnis wurden durch Gerichte Geldstrafen in Höhe von über 442.000 Euro festgesetzt und Freiheitsstrafen von insgesamt 72 Jahren verhängt. (*Bearbeitung von Verfahren wegen Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei und Bannbruch, z.B. Straftaten im Bereich Betäubungsmittel, Dopingmittel, Waffenrecht, Markenrecht).

Zusatz: Der ausführliche Jahresbericht sowie die Statistik sind a

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