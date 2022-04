Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Bundesweite Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Baugewerbe/ Hauptzollamt Dresden prüft mehr als 60 Unternehmen

Dresden (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit waren am 26. April 2022 über 100 Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Dresden im Einsatz. Rund 260 Arbeitnehmer wurden in 20 kontrollierten Objekten zu ihren Beschäftigungs-verhältnissen befragt. Dabei ergaben sich in 15 Fällen Verdachtsmomente auf Verstöße gegen sozialversicherungs-rechtliche Vorschriften, die weitere Prüfungen nach sich ziehen werden.

In Leipzig wurden gleich mehrere ausländische Arbeiter angetroffen, die über keine für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland erforderlichen Aufenthaltstitel verfügen.

Auf einer Baustelle versuchten zunächst ein albanischer und zwei türkische Arbeiter, in ihrem Auto zu flüchten. In einem anderen Gebäude versteckten sich insgesamt neun Personen weißrussischer und ukrainischer Herkunft in Arbeitskleidung hinter verschlossenen Türen. Sie waren augenscheinlich mit Ausbauarbeiten beschäftigt. Vier rumänische Personen versuchten, sich durch Flucht in eine Tiefgarage ebenfalls der Kontrolle zu entziehen. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass alle Personen nicht zur Sozialversicherung angemeldet sind und auch kein Versicherungsschutz für diese Beschäftigung besteht.

Die Auswertung aller Prüfergebnisse dauert noch an.

