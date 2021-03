Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: KORREKTUR! 173.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt Zoll stoppt Fahrzeug auf der Autobahn 4

Dresden (ots)

Am 2. März 2021 kontrollierten Görlitzer Zöllner auf der Autobahn 4 am Rastplatz Wacheberg einen Fiat Ducato mit polnischen Kennzeichen. Der Fahrer gab an, in Wroclaw Postpakete geladen zu haben und diese an Kurierdienste in Leipzig und Chemnitz zu liefern. Allerdings war jedes einzelne Paket mit deutschen Absenderangaben versehen.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner in jedem der 15 Pakete ausschließlich Zigaretten. Die Stangen waren alle in Aluminiumfolie verpackt und enthielten insgesamt 173.000 unversteuerte Zigaretten verschiedener Sorten. Der Steuerschaden liegt in diesem Fall bei rund 43.250 Euro. Gegen den 34- jährigen Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Das Zollfahndungsamt Dresden führt die weiteren Ermittlungen.

