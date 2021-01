Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Bei Zollabfertigung entdeckt Illegale Personen im LKW transportiert

Dresden (ots)

Gegen 11.00 Uhr am 20.Januar 2021 erschien der Fahrer eines in Bosnien-Herzegowina zugelassenen LKW zur zollrechtlichen Abfertigung am Zollamt Dresden. Laut Frachtpapieren transportierte er Campingzelte und Zubehör für einen Empfänger in Sachsen.

Geräusche aus dem Fahrzeuginneren veranlassten die Zöllner, die Ladefläche des LKW zu öffnen. Zwischen der ordnungsgemäß angemeldeten Ware befanden sich dort auch vier offensichtlich illegal eingereiste Personen.

Noch vor Ort wurden die Personen zuständigkeitshalber an die Bundespolizei Dresden übergeben. Mutmaßlich handelt es sich um drei pakistanische sowie einen marokkanischen Staatsangehörigen. Eine ärztliche Betreuung der vier Männer war nicht erforderlich.

Die Bundespolizei ermittelt gegen die Hintermänner der Schleusung, dazu werden auch der Fahrer und Beifahrer vernommen. Die Ermittlungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Am Zollamt Dresden war es schon die zweite Feststellung dieser Art. Im November 2020 entdeckten die Zöllner während der Abfertigung insgesamt acht illegal eingereiste Personen auf der Ladefläche eines LKW.

