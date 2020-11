Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll stoppt Fahrraddiebe 37 gestohlene Fahrräder auf dem Weg nach Rumänien

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

DresdenDresden (ots)

Bei der Kontrolle eines rumänischen Kleintransporters mit Anhänger an der Autobahn 14,Autohof Döbeln-Nord,stellten Leipziger Zöllner am 10. November 2020 insgesamt 37 Fahrräder sicher.

Die Fahrräder waren jeweils zerlegt und in schwarzen Plastiksäcken verpackt. Dabei handelte es sich um Fahrräder verschiedener Hersteller. Manche von ihnen waren dem Augenschein nach noch fast neuwertig. Der 24-jährige rumänische Fahrer gab an, lediglich der Transporteur zu sein. Nach seinen Angaben wurde das Fahrzeug in Halle beladen und sei nun auf dem Weg nach Rumänien. Auch die beiden rumänischen Beifahrer konnten keine weiteren Angaben machen.

Die Zöllner baten daraufhin die Leipziger Polizei um Unterstützung. Die Kollegen bestätigten vor Ort, dass die Fahrräder zur Sachfahndung ausgeschrieben sind. Die drei Männer sowie die Fahrräder wurden zuständigkeitshalber an die Leipziger Landespolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dresden

Pressesprecherin

Heike Wilsdorf

Telefon: 0351-8161-1044

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell