HZA-DD: Äußerst außergewöhnliche Zollanmeldung Illegale Personen auf der Ladefläche

Dresden (ots)

Am Morgen des 10. November 2020 erschien ein ungarischer LKW-Fahrer am Zollamt in Dresden. Einerseits tat er dies, um alle Zollformalitäten für die aus Serbien eingeführten Waren zu erledigen. Andererseits hatte der Fahrer aber eine ganz spezielle Vermutung. Er teilte den Zollbeamten mit, dass sich auf der Ladefläche seines LKW zusätzlich zur eigentlichen Fracht auch Personen befinden könnten. Auf jeden Fall habe er verdächtige Geräu-sche wahrgenommen. Die Zöllner informierten die Polizei und öffneten nach deren Eintreffen die verplombte Plane des LKW. Und tatsächlich kauerten insgesamt acht junge Männer zwischen den Frachtkisten. Nach eigenen Angaben handelte es sich um afghanische Staats-angehörige. Die Personen wurden daraufhin zuständigkeitshalber direkt an die Kollegen der Bundespolizei übergeben. Die Zollabfertigung der eigentlich transportierten Waren konnte nun ohne weitere Beanstandungen abgeschlossen werden.

