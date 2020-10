HZA-DD: Gemeinsame Streife beendet Schmuggelfahrt / Verbundgruppe stellt bei Kontrolle 108 Kilogramm Rauchtabak sicher

Hauptzollamt Dresden

Gemeinsame Streife beendet Schmuggelfahrt

Verbundgruppe stellt bei Kontrolle 108 Kilogramm Rauchtabak sicher

Dresden (ots)

108 Kilogramm Rauchtabak stellte eine gemeinsame Streife von Zoll und Bundespolizei am 05.10.2020 bei der Kontrolle eines 33-jährigen Ukrainers auf einem Rastplatz in Kodersdorf an der Bundesstraße 115 sicher. Der Fahrer war zuvor mit seinem Transporter aus Polen kommend über die Bundesautobahn 4 eingereist. Der Rauchtabak befand sich in 21 Paketen, welche hinter der Seitenverkleidung des Transporters versteckt waren.

Bei der Kontrolle des Laderaums stellten die Beamten Pakete mit Dämmwolle und gebrauchte Bauutensilien fest. Dabei fielen ihnen auch Unregelmäßigkeiten an der hölzernen Seitenverkleidung des Transporters auf. Diese war teilweise nur lose befestigt. Ein Blick hinter die Seitenabdeckung offenbarte dann das Schmuggelgut. Nach dem Entfernen der Verkleidung kamen 21 teils unterschiedlich große Folienpakete zum Vorschein.

Die Zöllner leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ein und beschlagnahmten die 108 Kilogramm Rauchtabak. Der verhinderte Steuerschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Dresden.

