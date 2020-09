Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Bekämpfung der Schwarzarbeit in der Pflegebranche Durchsuchungsmaßnahmen in Weißwasser, Rietschen und Dresden

Dresden (ots)

Im Rahmen eines von der Staatsanwaltschaft Görlitz und dem Hauptzollamt Dresden geführten Komplexverfahrens wurden heute umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen realisiert. In die Maßnahme waren 60 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden eingebunden.

Das Verfahren richtet sich gegen zwei Geschäftsführerinnen eines in der Altenpflege tätigen Unternehmens. Ihnen wird das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in einer Vielzahl von Fällen zur Last gelegt. Dabei wird ihnen vorgeworfen, die fälligen Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung nicht im geschuldeten Maß abgeführt zu haben.

Heute wurden in diesem Verfahren insgesamt neun Wohn- und Geschäftsräume in Weißwasser, Rietschen und Dresden durchsucht. Dabei wurden umfangreiche Geschäftsunterlagen als Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Hauptzollamtes Dresden dauern an und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

