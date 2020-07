Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Drogen an Bord - Zoll stoppt PKW auf der Autobahn 4

Dresden (ots)

Mit über 60 Gramm Amphetamin und 90 Gramm Marihuana im Gepäck war am gestrigen Abend ein polnischer PKW-Fahrer auf der Autobahn 4 in Richtung Chemnitz unterwegs. Eine Zollstreife stoppte das aus Polen kommende Fahrzeug in Höhe Parkplatz "Am Steinberg". Zum Ziel seiner Reise wollte der 23- jährige Pole keine Angaben machen.

Bei der Kontrolle stellten die Zöllner in einer auf dem Rücksitz abgestellten Sporttasche zwei Schraubgläser fest. Augenscheinlich befanden sich in einem Glas frische Marihuanadolden, im zweiten Glas mehrere kleine Tütchen mit einer kristallinen Substanz. Ein Schnelltest ergab, dass es sich hierbei um Amphetamin handelte.

Der daraufhin am PKW eingesetzte Rauschgiftspürhund Buddy zeigte an mehreren Stellen im Fahrzeuginneren Betäubungsmittel an. In der Folge wurden weitere Tütchen mit kleinen Mengen Marihuana, Amphetamin, Ecstasy sowie Zubehör aufgefunden.

Insgesamt stellten die Zöllner über 150 Gramm Rauschgift sicher. Gegen den Fahrer wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet.

