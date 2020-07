Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Mehrere Aufgriffe bei Großkontrolle

Zoll beendet mehrtägige Kontrollen auf der Bundesautobahn 17

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Dresden (ots)

In der Zeit vom 13. Juli 2020 bis 15. Juli 2020 führte der Zoll Kontrollmaßnahmen auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" an der BAB 17 durch. Das Hauptaugenmerk der Zöllner lag dabei auf der Kontrolle des Schwerlastverkehrs. Im Einsatz war auch eine vollmobile Röntgenanlage des Zolls. Unterstützt wurden die Zöllner dabei von Beamten der Bundespolizei und Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks.

In den drei Tagen kontrollierte der Zoll mehr als 200 Personen und über 180 Fahrzeuge, darunter 166 Lastkraftwagen. Im Ergebnis konnten in zwölf Fällen offene Forderungen in Höhe von etwa 1.300 Euro beigetrieben werden. Die Zöllner leiteten ein Steuerstrafverfahren wegen des versuchten Schmuggels von 2.120 Zigaretten sowie ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von 25 Gramm Marihuana und 0,3 Gramm Crystal ein und beschlagnahmten die Drogen.

Einen besonderen Fall übergab der Zoll vor Ort an die Kollegen der Bundespolizei: bei der Kontrolle eines aus der Türkei kommenden LKW, welcher mit Melonen beladen war, fielen den Beamten angebissene Melonenschalen im Sattelauflieger auf. Bei genauerer Kontrolle wurden auf den Melonenkisten 31 vermutlich illegal eingereiste Personen aufgefunden. Die Bundespolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hintergrundinformation: Die eingesetzte vollmobile Röntgenanlage (VMR) ist eine von bundesweit drei Anlagen und beim Hauptzollamt Köln stationiert. Das Röntgengerät auf Basis eines Mercedes Actros ist in der Lage, einen Sattelzug innerhalb einer halben Minute komplett zu röntgen. Dazu fährt die VMR den Sattelzug mit ihrem Röntgenarm über die gesamte Länge ab. Um die Gesundheit des LKW-Fahrers nicht zu gefährden, steigt dieser vorher aus dem Fahrzeug aus.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dresden

Pressestelle

Maximilian Hempel

Telefon: 0351 - 8161 - 1048

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell