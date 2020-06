Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zigaretten für den Gemüseladen Zoll stellt über 50.000 Zigaretten sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dresden (ots)

Am 4. Juni 2020 beobachtete eine Zollstreife einen Kleintransporter mit polnischen Kennzeichnen. Einem Bürgerhinweis zufolge beliefert dieses Fahrzeug regelmäßig ein Obst- und Gemüsegeschäft in einer kleinen Stadt im Landkreis Bautzen. Als es am 4. Juni 2020 kurz nach 06:00 Uhr erneut zu einer Belieferung kam, führten die Zöllner eine verbrauchsteuerrechtliche Kontrolle der im Fahrzeug befindlichen Waren durch.

Neben frischen Lebensmitteln befanden sich im Kleintransporter über 50.000 Zigaretten mit polnischen Steuerzeichen. Im Ladengeschäft selbst wurden zudem mehrere leere Zigarettenkartons gefunden.

Gegen den Fahrer und die Ladenbetreiberin wurden Steuerstraf-verfahren eingeleitet und die Tabakwaren sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Görlitz und das Zollfahndungsamt führen nun die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dresden

Pressesprecherin

Heike Wilsdorf

Telefon: 0351-8161-1044

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell