HZA-DD: Das Hauptzollamt Dresden informiert / Telefonischer Info-Tag für Ausbildung und Studium

Das Hauptzollamt Dresden wird am 14. Mai 2020 von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr einen telefonischen Info-Tag durchführen. Interessenten können an diesem Tag alle Fragen zur Ausbildung und zum Studium beim Zoll telefonisch loswerden. Die Zöllner sind unter der Telefonnummer 0351/8161-1048 und den Durchwahlen -1045, -1088 oder -1075 erreichbar. Fragen können auch gern an die Mailadresse presse.hza.dresden@zoll.bund.de gestellt werden.

"Weil durch die Corona-Pandemie gerade viele Jobmessen ausfallen, möchten wir mit unserem Info-Tag eine Alternative anbieten, in der auch das persönliche Gespräch nicht zu kurz kommt" sagt Maximilian Hempel, Pressesprecher des Hauptzollamtes Dresden.

Der Zoll ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungs- und Studienplätze an. Näheres unter www.talent-im-einsatz.de

