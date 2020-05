Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Fassade schwarz verputzt

Dresden (ots)

Am 05.Mai 2020 führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dresden Kontrollen im Landkreis Leipzig durch. An einem eingerüsteten Bürogebäude im Raum Böhlen stellten die Zöllner vier Personen fest, die die Fassade des Hauses verputzten. Die Personen wurden angesprochen und um die Aushändigung der Ausweise oder Pässe gebeten.

Bei den Pässen handelte es sich um serbische Reisepässe. Ein Aufenthaltstitel, der die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erlaubt, konnte nicht vorgelegt werden. Weitere Unterlagen besaßen die Männer nach eigenen Angaben nicht. Sie seien gemeinsam bereits im Januar 2020 mit der Absicht eingereist, in Deutschland zu arbeiten. Durch die Vermittlung eines Bekannten hätten sie den Auftrag erhalten, an diesem vermieteten Gebäude die Fassade zu erneuern. In Auswertung aller Gegebenheiten muss in diesem Fall von klassischer Schwarzarbeit ohne Abführung von Sozialabgaben und ohne Bezahlung des gesetzlichen Mindestlohnes ausgegangen werden.

Die Pässe der Beschuldigten wurden in Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde einbehalten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wird nunmehr auch die Rolle des Auftraggebers geprüft.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dresden

Pressesprecherin

Heike Wilsdorf

Telefon: 0351-8161-1044

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell