Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Das Hauptzollamt Dresden informiert Erreichbarkeit des Hauptzollamtes Dresden

Dresden (ots)

Zur Gewährleistung der Zollabfertigungen im Warenverkehr sind die Zollämter in Dresden, Löbau, Taucha und am Flughafen Leipzig (internationale Luftfracht) weiterhin uneingeschränkt erreichbar.

Zur Minimierung der Auswirkungen des Coronavirus gibt es Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen in einzelnen Bereichen. In der Hauptsache betrifft dies Bereiche mit Publikumsverkehr. Zur Minimierung von Kontakten ist es daher möglich, dass die Bürger nur noch einzeln eingelassen oder an der Eingangstür empfangen werden. Das betrifft zum Beispiel das Kontaktbüro Kraftfahrzeugsteuer in Dresden und die Abfertigung von Postpaketen. In den meisten Fällen erübrigt sich das persönliche Erscheinen von Privatpersonen am Amt. Alle Anliegen können in der Regel per Telefon oder E- Mail erledigt werden.

Notwendige Erklärungen und Formulare sind unter www.zoll.de in Verbindung mit dem entsprechenden Suchbegriff zu finden. Auf dieser Homepage sind zudem die Kontakte der einzelnen Dienststellen hinterlegt.

Fragen, die unmittelbar das Hauptzollamt Dresden betreffen, können an die E-Mail- Adresse poststelle.hza-dresden@zoll.bund.de gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dresden

Pressesprecherin

Heike Wilsdorf

Telefon: 0351-8161-1044

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell