Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll beendet mehrtägige Kontrollen auf der Bundesautobahn 17

Dresden (ots)

Hauptzollamt Dresden: In der Zeit vom 30. April 2019, 07:00 Uhr bis 3. Mai 2019, 22:00 Uhr führte der Zoll durchgängige Kontrollmaßnahmen auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" an der Bundesautobahn 17 durch. Zu diesem Zweck war die Autobahn in Fahrtrichtung Dresden gesperrt, der Verkehr wurde über den Rastplatz umgeleitet. In die großangelegte Kontrollaktion waren Zöllner aus dem Bezirk des Hauptzollamtes Dresden, des benachbarten Hauptzollamtes Erfurt sowie die Bundespolizei eingebunden.

In den vier Tagen kontrollierte der Zoll mehr als 1.200 Personen und über 760 Fahrzeuge, darunter 73 Fernbusse. Im Ergebnis leiteten die Zöllner 28 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz (14), das Waffengesetz (3) und das Tabaksteuergesetz (11) ein.

In 31 Fällen wurden auf Grund offener Forderung verschiedener Behörden vor Ort Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt. Bei vier Personen, die aus Nicht- EU- Staaten einreisten, wurden für mitgeführte Waren Zoll und Einfuhrumgangssteuer erhoben.

Darüber hinaus übergab der Zoll insgesamt 17 Sachverhalte direkt vor Ort an die Kollegen der Bundes- oder Landespolizei.

Flankierend unterstützt wurde die Kontrollmaßnahme durch das Technische Hilfswerk.

