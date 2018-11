zwei Tütchen mit Crystal Bild-Infos Download

Dresden (ots) - Eine Zollstreife führte am Nachmittag des 9. November 2018 Kontrollen in der Sächsischen Schweiz durch. Dabei fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, der zuvor mit der Elbefähre aus Tschechien nach Deutschland einreiste. In der Ortslage Krippen unterzogen die Zöllner den 39- jährigen Sachsen einer Kontrolle. Auf Befragen gab er an, in Tschechien lediglich Zigaretten gekauft zu haben. Allerdings sahen sich die Beamten auch die Fahrradhandschuhe an, die der Mann bereits vor der Kontrolle ausgezogen hatte. Im rechten Handschuh befanden sich in einem Papiertaschentuch zwei Tütchen, jeweils gefüllt mit Crystal. Insgesamt stellten die Zöllner 6,1 Gramm der synthetischen Droge sicher, die der Reisende nach eigenen Angaben in Tschechien für 200 Euro erworben hatte. Noch vor Ort wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Dresden

Pressesprecherin

Heike Wilsdorf

Telefon: 0351-8161-1044

E-Mail: presse.hza-dresden@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dresden, übermittelt durch news aktuell