Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Veränderte Verkehrsführung beim Zollamt Bremerhaven

Die Hafeneinfahrt Rotersand wird vom 21.Juli ab 6:00 Uhr bis 22. Juli 2026, 16:00 Uhr, gesperrt

Bremen (ots)

Aufgrund des Austausches eines Kontrollhäuschens des Zolls am Freizonenübergang Rotersand in Bremerhaven muss die Hafenzufahrt dort aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen vom 21.Juli ab 6:00 Uhr bis 22. Juli 2026, 16:00 Uhr, komplett gesperrt werden. Die Einfahrt in die Freizone ist in diesem Zeitraum über den Freizonenübergang Rotersand nicht möglich. Als Alternative steht die Einfahrt über den Freizonenübergang Container Terminal zur Verfügung.

Der aus dem Freihafen ausgehende Verkehr wird am Freizonenübergang Rotersand über eine Behelfsspur geführt. Die Ausfahrt aus der Freizone ist über dem Freizonenübergang Rotersand uneingeschränkt möglich. Nach Beendigung der Baumaßnahme besteht wieder die normale Verkehrsführung.

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