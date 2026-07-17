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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Veränderte Verkehrsführung beim Zollamt Bremerhaven
Die Hafeneinfahrt Rotersand wird vom 21.Juli ab 6:00 Uhr bis 22. Juli 2026, 16:00 Uhr, gesperrt

Bremen (ots)

Aufgrund des Austausches eines Kontrollhäuschens des Zolls am 
Freizonenübergang Rotersand in Bremerhaven muss die Hafenzufahrt dort
aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen vom 21.Juli ab 6:00 Uhr bis 22.
Juli 2026, 16:00 Uhr, komplett gesperrt werden. Die Einfahrt in die 
Freizone ist in diesem Zeitraum über den Freizonenübergang Rotersand 
nicht möglich.
Als Alternative steht die Einfahrt über den Freizonenübergang 
Container Terminal zur Verfügung.
Der aus dem Freihafen ausgehende Verkehr wird am Freizonenübergang 
Rotersand über eine Behelfsspur geführt. Die Ausfahrt aus der 
Freizone ist über dem Freizonenübergang Rotersand uneingeschränkt 
möglich.
Nach Beendigung der Baumaßnahme besteht wieder die normale 
Verkehrsführung.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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